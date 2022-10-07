Реклама
Прямой эфир
Мир
Мэр Нью-Йорка ввел режим ЧС в городе из-за наплыва мигрантов
Мир
ГА ООН примет решение по осуждающей референдумы резолюции в понедельник
Армия
Минобороны сочло ненужными предложения по отмене новогодних праздников
Мир
Постпред РФ в Женеве заявил об утрате СПЧ ООН нейтрального статуса
Мир
Госдеп отверг намерения США прямо участвовать в конфликте на Украине
Культура
Музыкальный конкурс «Евровидение-2023» пройдет в Ливерпуле
Экономика
Путин поручил перевести имущество проекта «Сахалина-1» в собственность РФ
Мир
Гендиректор МАГАТЭ посетит Россию для консультаций по ЗАЭС
Общество
Рэпера Oxxxymiron включили в список физлиц-иноагентов
Общество
Минюст признал СМИ-иноагентом писателя Глуховского
Общество
В Запорожской области в результате обстрела повреждена ЛЭП для энергоблока АЭС
Общество
Второй самолет МС-21 совершил полет с российскими двигателями
Сюжет:

Исмаилов пообещал блистать в бою против Илича

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский боец ММА Магомед Исмаилов по прозвищу Лысый Хищник заявил, что будет блистать на ринге в бою против серба Александра Илича (Джокер). Об этом 7 октября он рассказал «Известиям».

«Мы сделали работу, и пришли к тому, что сейчас зайду и буду блистать на ринге», — сказал Исмаилов.

Боец также заявил, что провел большую работу перед боем и в его арсенале есть множество заготовок. Он отметил, что чувствует себя прекрасно перед началом боя.

Он также напомнил о случае на взвешивании, когда Вагаб Вагабов разбил бутылку об его голову. По словам Исмаилова, это была «братская поддержка».

«Это чисто братская поддержка. Он знает возможности моей большой головы, поэтому уверенно подошел к этому вопросу», — добавил Исмаилов.

Ранее в пятницу сообщалось, что во время взвешивания участников турнира PRAVDA боец ММА Вагаб Вагабов разбил бутылку о голову бойца Исмаилова. После взвешивания Исмаилов подошел к Вагабову и о чем-то повздорил с ним. Затем спортсмены потолкали друг друга, и Вагабов разбил стеклянную бутылку о голову Исмаилова.

Турнир PRAVDA 7 октября в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ. Бой серба Александра Илича и Исмаилова станет главным событием вечера.

В рамках турнира PRAVDA состоятся также поединки: Муборакшо Муборакшоев против Тимура Никулина, Николай Чибис против Расула Мирзаева, Джулиан Лэйн против Влада Туйнова.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022