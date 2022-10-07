Исмаилов пообещал блистать в бою против Илича

Российский боец ММА Магомед Исмаилов по прозвищу Лысый Хищник заявил, что будет блистать на ринге в бою против серба Александра Илича (Джокер). Об этом 7 октября он рассказал «Известиям».

«Мы сделали работу, и пришли к тому, что сейчас зайду и буду блистать на ринге», — сказал Исмаилов.

Боец также заявил, что провел большую работу перед боем и в его арсенале есть множество заготовок. Он отметил, что чувствует себя прекрасно перед началом боя.

Он также напомнил о случае на взвешивании, когда Вагаб Вагабов разбил бутылку об его голову. По словам Исмаилова, это была «братская поддержка».

«Это чисто братская поддержка. Он знает возможности моей большой головы, поэтому уверенно подошел к этому вопросу», — добавил Исмаилов.

Ранее в пятницу сообщалось, что во время взвешивания участников турнира PRAVDA боец ММА Вагаб Вагабов разбил бутылку о голову бойца Исмаилова. После взвешивания Исмаилов подошел к Вагабову и о чем-то повздорил с ним. Затем спортсмены потолкали друг друга, и Вагабов разбил стеклянную бутылку о голову Исмаилова.

Турнир PRAVDA 7 октября в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ. Бой серба Александра Илича и Исмаилова станет главным событием вечера.

В рамках турнира PRAVDA состоятся также поединки: Муборакшо Муборакшоев против Тимура Никулина, Николай Чибис против Расула Мирзаева, Джулиан Лэйн против Влада Туйнова.