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ГА ООН примет решение по осуждающей референдумы резолюции в понедельник

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Фото: Global Look Press/XinHua/Wang Ying
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Генеральная ассамблея (ГА) ООН примет решение, как голосовать по антироссийской резолюции Запада, осуждающей референдумы в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях, в понедельник, 10 октября. Об этом в пятницу, 7 октября, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в своем Twitter.

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Как сообщила официальный представитель председателя ГА ООН Полина Кубиак «РИА Новости», офис председателя Генассамблеи получил письмо от британской стороны, в котором содержится просьба о проведении голосования по проекту резолюции.

«Хорошо, что Британия не может ничего «отвергнуть» от имени членов ООН, так как мы уже не живем во времена Британской империи. Члены Генеральной Ассамблеи решат это в понедельник, и, надеюсь, эта новая снобистская попытка Великобритании закрыть им рты побудит их сделать правильный выбор», — написал Полянский.

Ранее, 6 октября, зампредседатель комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что антироссийские санкции ЕС против новых территорий РФ можно считать их косвенным признанием результатов референдумов, прошедших в Донбассе. Таким образом, по словам сенатора, Евросоюз уже считает новые регионы российскими.

4 октября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что для России непринципиально признание Западом прошедших референдумов, однако западные страны должны принять неизбежное наступление новой реальности после проведения голосования и вхождение новые территорий в состав РФ.

Ранее в этот день бывший сенатор от американского штата Виргиния Ричард Блэк отметил, что мировое сообщество признает включение в состав России новых территорий, но это произойдет не сразу.

Жители Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей голосовали на референдумах по вопросу вхождения в состав РФ в период с 23 по 27 сентября. По результатам обработки 100% бюллетеней за присоединение к России в ДНР проголосовали 99,23% граждан, в ЛНР — 98,42% граждан, в Херсонской области — 87,05%, а в Запорожской области — 93,11%.

30 сентября в Кремле состоялось подписание договоров о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ, а 3 октября Госдума ратифицировала эти договоры. Документы ратифицированы и Совфедом.

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