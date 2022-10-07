Постпред РФ в Женеве заявил об утрате СПЧ ООН нейтрального статуса

Совет ООН по правам человека (СПЧ ООН) превратился в манипулируемый США и их ближайшими союзниками орган для проведения своей политической линии. Об этом заявил в пятницу, 7 октября, постоянный представитель РФ при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов.

По его словам, очередным свидетельством этого стало принятие антироссийской резолюции, инициированной странами Евросоюза (ЕС).

В пятницу агентство Reuters сообщило, что Совет ООН по правам человека принял решение назначить специального докладчика по правам человека в России. На голосовании это решение поддержали 17 стран, против выступили шесть — Китай, Куба, Венесуэла, Эритрея, Боливия и Казахстан, 24 воздержались.

«Голосование еще раз показало, что в целом СПЧ уже подмят западными странами, исполняет их политическую повестку и его работа далека от реальной заботы о правах человека», — прокомментировал назначение Гатилов на брифинге для российских журналистов.

Он добавил, что сегодня совет используются как рычаг давления на неугодные правительства, и Россия этого не поддерживает.

Ранее, 14 сентября, cпецдокладчик по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на осуществление прав человека Алена Дуган на заседании СПЧ ООН заявила, что односторонние санкции не являются эффективными, и государствам следует их отменить. Отмечалось, что в ходе обсуждений ряд выступающих также указали на то, что санкции противоречат международному праву, а также одному из основных законов о правах человека.