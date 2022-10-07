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В ДТП в Подмосковье один человек погиб и четверо пострадали

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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На автотрассе Сергиев Посад – Калязин столкнулись два автомобиля — Land Cruiser и российский ВАЗ 2109. Об этом стало известно в пятницу, 7 октября.

По нашей информации, в происшествии погибла девушка 1994года рождения. Она скончалась до приезда «скорой». Также четыре человека получили травмы разной степени тяжести, троих из них госпитализировали.

Обстоятельства и причины ДТП пока не установлены.

В этот же день произошло ДТП в Омской области. По предварительным данным, 20-летний водитель ВАЗ-2109 не справился с управлением, в результате чего машина опрокинулась на крышу. По итогу ДТП пострадали два человека.

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