В ДТП в Подмосковье один человек погиб и четверо пострадали

На автотрассе Сергиев Посад – Калязин столкнулись два автомобиля — Land Cruiser и российский ВАЗ 2109. Об этом стало известно в пятницу, 7 октября.

По нашей информации, в происшествии погибла девушка 1994года рождения. Она скончалась до приезда «скорой». Также четыре человека получили травмы разной степени тяжести, троих из них госпитализировали.

Обстоятельства и причины ДТП пока не установлены.

В этот же день произошло ДТП в Омской области. По предварительным данным, 20-летний водитель ВАЗ-2109 не справился с управлением, в результате чего машина опрокинулась на крышу. По итогу ДТП пострадали два человека.