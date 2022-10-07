Суд огласил приговор 21 гражданину Украины и россиянину за создание наркосиндиката

Московский областной суд приговорил к лишению свободы 21 гражданина Украины и россиянина за создание наркосиндиката и интернет-магазина с наркотиками. В зависимости от роли каждого из участников банды осужденным назначено от 11,5 до 20 лет тюрьмы, сообщает портал «МВД-Медиа» 7 октября.

Производство наркотических средств проводилось с 2015 по декабрь 2016 года на территории Московской и Свердловской областей. Для сбыта запрещенных веществ злоумышленники создали интернет-магазин под названием «ХимПром».

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками ГУНК МВД России и территориальных подразделений УНК ликвидированы три лаборатории «ХимПрома» по изготовлению синтетических наркотиков, расположенные в Истринском, Красногорском и Одинцовском районах Московской области», — говорится в сообщении ведомства.

Более того, сотрудникам удалось обнаружить оптовые склады, которые находились на территории 10 регионов РФ. Общая производительность лабораторий достигала 500 кг в неделю, а в ходе расследования было изъято более 9,5 т наркотиков и оборудование.

В настоящий момент сотрудники продолжают расследование по делу легализации доходов, полученных во время совершения преступления.

В середине июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что спецслужбы Украины с 2014 года ведут против Москвы необъявленную войну, отправляя в Россию преступников для распространения наркотиков.

До этого, в апреле, стало известно, что СБУ курировала часть нарколабораторий в России, в которые вербовали украинцев на пожизненную работу. Об этом рассказали задержанные российскими правоохранителями бывшие сотрудники нелегального бизнеса.