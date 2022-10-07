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Захарова назвала Зеленского шутом после объяснений слов об ударе по РФ

Захарова назвала Зеленского шутом гороховым
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Фото: РИА Новости/пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала объяснения украинского президента Владимира Зеленского его слов об ударе по России. Сообщение опубликовано в ее Telegram-канале 7 октября.

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«Шут гороховый», — написала Захарова.

Накануне Зеленский призвал НАТО нанести «превентивные» удары по РФ, а не «ждать ядерных ударов России». Однако на следующий день, 7 октября, в интервью Би-би-си он пояснил, что под «превентивными» ударами имел в виду новые санкции Запада для недопущения ядерной войны.

Украинский лидер утверждает, что его якобы неправильно поняли, а Россия якобы начала использовать его высказывания «в выгодном для себя ключе и ретранслировать их по другим направлениям».

В четверг после публикации заявления Захарова указала, что Запад разжигает ядерную войну руками украинского президента.

Тогда же пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что США, Великобритания и страны ЕС должны обратить особое внимание на заявление украинского президента. Он отметил, что без реакции мирового сообщества заявления об ударах по России оставлять нельзя.

7 октября глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что слова Зеленского о превентивном ударе по России доказывают угрозы для безопасности РФ и необходимость проведения специальной военной операции.

Кроме того, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил о том, что Зеленский должен искать возможность диалога с Россией, а не «разглагольствовать» о применении ядерного оружия.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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