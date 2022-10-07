Захарова назвала Зеленского шутом после объяснений слов об ударе по РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала объяснения украинского президента Владимира Зеленского его слов об ударе по России. Сообщение опубликовано в ее Telegram-канале 7 октября.
«Шут гороховый», — написала Захарова.
Накануне Зеленский призвал НАТО нанести «превентивные» удары по РФ, а не «ждать ядерных ударов России». Однако на следующий день, 7 октября, в интервью Би-би-си он пояснил, что под «превентивными» ударами имел в виду новые санкции Запада для недопущения ядерной войны.
Украинский лидер утверждает, что его якобы неправильно поняли, а Россия якобы начала использовать его высказывания «в выгодном для себя ключе и ретранслировать их по другим направлениям».
В четверг после публикации заявления Захарова указала, что Запад разжигает ядерную войну руками украинского президента.
Тогда же пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что США, Великобритания и страны ЕС должны обратить особое внимание на заявление украинского президента. Он отметил, что без реакции мирового сообщества заявления об ударах по России оставлять нельзя.
7 октября глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что слова Зеленского о превентивном ударе по России доказывают угрозы для безопасности РФ и необходимость проведения специальной военной операции.
Кроме того, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил о том, что Зеленский должен искать возможность диалога с Россией, а не «разглагольствовать» о применении ядерного оружия.
24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.
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