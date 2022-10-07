Суд отправил под домашний арест подозреваемого в поджоге авто у «Москва-Сити»

Таганский суд Москвы на заседании в пятницу, 7 октября, избрал домашний арест в виде меры пресечения жителю столицы Сергею Арушанову, подозреваемому в поджоге машины у делового комплекса «Москва-Сити».

Таким образом суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал мужчине меру пресечения в виде домашнего ареста до 7 декабря, передает ТАСС.

В отношении Арушанова возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).

Инцидент произошел накануне на Пресненской набережной, 12, у башни «Федерация». Мужчина с зажигательной смесью и предметами, напоминающими петарды, в руках поджег свой автомобиль Volkswagen Polo. Огонь перекинулся и на стоящую рядом машину Jaguar.

Как утверждали очевидцы, при поджоге злоумышленник вел себя неадекватно, его задержали правоохранители.

На место также незамедлительно выехали сотрудники оперативных служб и ликвидировали возгорание.

Арушанов проживает на севере Москвы и числится безработным. С 2014 года увлекается режиссурой и даже несколько раз награждался. Среди его короткометражных фильмов — картины в жанре хоррор.