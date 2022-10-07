В Запорожской области в результате обстрела повреждена ЛЭП для энергоблока АЭС

Линия электропередачи, подающая энергию для шестого энергоблока Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), была повреждена в результате обстрела накануне. Об этом 7 октября сообщает МАГАТЭ со ссылкой на сотрудников станции.

«Обстрел вчера повредил линию электропередачи, предоставляющую электроэнергию на шестой энергоблок ЗАЭС», — сообщает организация в своем аккаунте в Twitter.

Отмечается, что энергоблок на протяжении полутора часов работал на аварийно-дизельном генераторе, пока сотрудники не подключили его к альтернативному источнику питания.

Информация о том, с какой стороны велся обстрел, в заявлении не приводится.

5 октября глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси направился в Киев, где планирует обсудить ситуацию вокруг станции. Он также пояснил, что организация планирует увеличить с двух до четырех число своих экспертов на Запорожской АЭС.

Тогда же президент России Владимир Путин поручил передать ЗАЭС под российское управление, подписав соответствующий указ. Кабмину РФ до 2028 года необходимо установить особенности использования финансовых и иных ресурсов для обеспечения безопасности АЭС.

30 сентября в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на ЗАЭС. Российская сторона многократно отмечала, что действия украинских военных могут привести к ядерной аварии. Объекты станции уже несколько раз были повреждены. Из-за действий вооруженных сил Украины (ВСУ) в сентябре работа станции была полностью приостановлена.

РФ начала 24 февраля специальную операцию по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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