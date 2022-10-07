РФ намерена отследить реакцию Запада на слова Зеленского об ударах по России

Москва отследит реакцию Запада на слова президента Украины Владимира Зеленского о превентивных ударах по России. Об этом 7 октября заявил замглавы российской делегации на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН Константин Воронцов.

Он напомнил, что накануне из уст Зеленского прозвучали «совершено неадекватные и абсолютно неприемлемые заявления» о необходимости превентивных ядерных ударов стран НАТО по России.

«В обязательном порядке отследим и учтем реакцию западных кураторов Киева. Важно понимать, действовал ли он и в данном случае с их ведома и согласия», — сказал замглавы делегации РФ.

Накануне, 6 октября, Зеленский призвал НАТО нанести «превентивные» удары по России. По его словам, только таким образом можно исключить возможность применения РФ ядерного оружия.

Тогда же пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что США, Великобритания и страны ЕС должны обратить особое внимание на заявление украинского президента. Он отметил, что без реакции мирового сообщества заявления об ударах по России оставлять нельзя.

7 октября глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что слова Зеленского о превентивном ударе по России доказывают угрозы для безопасности РФ и необходимость проведения специальной военной операции.

Кроме того, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил о том, что Зеленский должен искать возможность диалога с Россией, а не «разглагольствовать» о применении ядерного оружия.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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