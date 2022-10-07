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Второй самолет МС-21 совершил полет с российскими двигателями

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Фото: ТАСС/Эрик Романенко
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Летный образец российского пассажирского самолета МС-21, ранее проходивший испытания с импортной силовой установкой, был ремоторизирован и совершил свой первый полет с отечественными двигателями ПД-14. Об этом 7 октября сообщили в Росавиации.

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«Помимо установки ПД-14, на машине проведена доработка систем по результатам прошедших летных испытаний. Также для интеграции отечественной силовой установки ряд импортных компонентов оборудования авиалайнера заменен на российские аналоги», — указано на странице ведомства во «ВКонтакте».

Уточняется, что проект МС-21 разрабатывался Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК) с двумя типами силовой установки, однако в серийное производство самолет пойдет с отечественным двигателем ПД-14.

«Обладая высокой степенью двухконтурности, ПД-14 отличается низким расходом топлива, уменьшенным уровнем шума и эмиссии вредных веществ», — рассказали в Росавиации.

Завершить сертификацию самолета с российским двигателем планируется до конца текущего года.

Ранее, 26 августа, глава компании «Аэрофлот» Сергей Александровский заявил о планах заключить контракт на закупку 323 российских самолетов. Он уточнил, что 210 из них — это МС-21, «уже в новом облике с российскими двигателями импортозамещенные самолеты».

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