В Мелитополе наблюдаются перебои с электричеством, несколько районов остались без света. Об этом в пятницу, 7 октября, сообщает корреспондент «Известий».

По нашим данным, в городе также перебои со связью.

Причины ЧП местные власти пока не прокомментировали.

В этот же день стало известно, что без энергоснабжения остались жители Энергодара Запорожской области. По словам главы движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, ранее в пятницу в районе распределительного устройства, расположенного на ТЭС, произошел взрыв во время артиллерийского обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Рогов уточнил, что в результате взрыва электричества нет в близлежащих районах.

30 сентября президент России Владимир Путин после подведения итогов голосования подписал указы о вхождении в состав страны Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Теперь границы четырех регионов, которые сопряжены с территорией иностранных государств, — это государственная граница России. Такая информация подтверждается договорами между новыми регионами и РФ.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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