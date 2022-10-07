США заявили об отсутствии данных о намерении России применить ядерное оружие

США не располагают разведывательной информацией, которая бы указывала на планы России применить ядерное оружие. Вместе с этим Вашингтон призывает Москву к деэскалации напряженности в этом вопросе, заявила 7 октября пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Разговоры России о применении ядерного оружия являются безответственными. Нет способа применить их без непреднамеренных последствий. Этого произойти не может», — рассказала она на пресс-конференции, трансляция которой велась на Youtube.

Жан-Пьер также отметила, что США не видят никаких оснований для корректировки размещения своих собственных ядерных сил. Однако, считает она, Россия может обеспечить деэскалацию ядерного вопроса и перестать обострять ситуацию.

6 октября председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что у России никогда не было планов угрожать ядерным оружием, очередные заявления об этом являются фейком.

Ранее, 4 октября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе беседы с журналистами прокомментировал новость The Times о предупреждении НАТО своих стран-союзников о возможных ядерных испытаниях РФ в Черном море.

Песков сказал, что Россия не будет принимать участие в упражнениях Запада по ядерной риторике.

27 сентября зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия вправе применить ядерное оружие, если существованию государства угрожает опасность либо если на Россию и ее союзников будет совершено нападение с использованием ядерного оружия.

21 сентября Путин обратил внимание на то, что США, Великобритания и Евросоюз подталкивают Украину к переносу военных действий на территорию России. Он уточнил, что со стороны Запада в ход пошел и ядерный шантаж: некоторые представители государств говорят о допустимости применения против России ядерного оружия. Путин напомнил, что РФ также располагает различными средствами поражения. Также глава государства подчеркнул, что при угрозе России Москва использует все имеющиеся в ее распоряжении средства.