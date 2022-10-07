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Французы захотели остановить Зеленского после его слов об ударе по РФ

Читатели Le Figaro захотели остановить Зеленского после его требований нанести удар по России
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Фото: commons.wikimedia.org
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Часть читателей французской газеты Le Figaro подвергла критике президента Украины Владимира Зеленского после его требований нанести превентивный удар по России.

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«Я только что перечитал статью, на самом деле он просит НАТО напасть на Россию. Зеленский сходит с ума всё больше и больше», — написал DidierLAGARDE.

Пользователь Fabien07 отметил, что его также настораживает риторика Киева.

«Зеленский должен понимать, что мы хотим ему помочь, но мы не можем зайти так далеко, чтобы полностью уничтожить Европу или большую часть мира, чтобы спасти Украину», — отметил он.

Al core, в свою очередь, назвал слова украинского президента бредовыми, но неудивительными.

«Поддержка американцев в $65 млрд вскружила ему голову. Мы должны сейчас навязать Украине президентские выборы. Пусть украинцы избавляются от него, пока не поздно для них и не слишком дорого для нас», — высказался еще один пользователь.

Dany L, комментируя призывы Зеленского, добавил, что «главы европейских государств давно должны были заставить его успокоиться, но никто не осмеливается, потому что на самом деле он повторяет то, что нашептывают ему в наушник американские хозяева».

«Вот почему его разглагольствования становятся всё более и более опасными», — заключил он.

6 октября Зеленский призвал НАТО нанести «превентивные» удары по России. По его словам, только таким образом можно исключить возможность применения РФ ядерного оружия.

Тогда же пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что США, Великобритания и страны ЕС должны обратить особое внимание на заявление украинского лидера. Он отметил, что без реакции мирового сообщества заявления об ударах по России оставлять нельзя.

7 октября глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что слова Зеленского о превентивном ударе по России доказывают угрозы для безопасности РФ и необходимость проведения специальной военной операции (СВО). Кроме того, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил о том, что Зеленский должен искать возможность диалога с Россией, а не «разглагольствовать» о применении ядерного оружия.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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