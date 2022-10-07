Белый дом заявил об отсутствии данных о возможной встрече Путина и Байдена

Американская сторона не может ничего анонсировать по поводу возможности встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом заявила в пятницу, 7 октября, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Мне нечего вам проанонсировать», — сказала она на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

6 октября президент США заявил, что допускает возможность встречи с российским коллегой на саммитах «группы двадцати» (G20) или АТЭС. В частности, Байден сказал, что встречу еще предстоит определить.

Политолог-американист Малек Дудаков в беседе с «Известиями» предположил, что в случае, если встреча действительно произойдет, лидеры могут обсудить ситуацию на Украине. Вместе с этим политолог выразил мнение, что встречи вряд ли «закончатся чем-то существенным».

В июне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что для планирования будущих контактов на высшем уровне понадобится осознание Вашингтоном того, что с Москвой можно говорить на основе взаимной выгоды и уважения.

В последний раз переговоры Путина и Байдена прошли в онлайн-формате в декабре 2021 года. Беседа была в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи и длилась порядка двух часов. В Кремле тогда заявили, что онлайн-встреча президентов носила откровенный и деловой характер.

В ходе разговора обсуждались ситуация на Украине, расширение НАТО на восток, ситуация в Афганистане, иранская ядерная программа, кибербезопасность и вопрос двусторонних отношений.