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ВМС Британии обнаружили новую неисправность у авианосца HMS Prince of Wales

The Telegraph: у британского авианосца HMS Prince of Wales снова обнаружили неисправность
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Фото: commons.wikimedia.org/Alex Ceolin
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Военно-морские силы (ВМС) Великобритании обнаружили очередную неисправность у новейшего авианосца HMS Prince of Wales («Принц Уэльский»). Об этом в пятницу сообщила газета The Telegraph со ссылкой на источники.

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«Военный корабль должен был отправиться в Шотландию сегодня утром. Но выход HMS Prince of Wales снова отложен после того, как в части оборудования авианосца была обнаружена трещина в топливном шланге», — проинформировал источник издания.

Отмечается, что сейчас авианосец находится на военно-морской базе в Портсмуте. Предположительно, отправиться в Шотландию он сможет 8 октября.

В конце августа судно сломалось у берегов Англии и вернулось на базу в Портсмуте. Тогда причиной стала поломка гребного винта. Специализированный новостной сайт Navy Lookout назвал поломку авианосца «значительной технической ошибкой».

По данным телеканала Sky News, авианосец вернулся в Хэмпшир в сопровождении буксиров.

HMS Prince of Wales был введен в эксплуатацию в декабре 2019 года и официально передан в состав королевского флота. Он рассчитан на то, чтобы нести на борту 36 истребителей F-35В с вертикальной посадкой и 4 вертолета. В случае необходимости он способен принять до 70 истребителей.

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