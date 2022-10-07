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МККК согласился получить аккредитацию в России для работы в ЛНР

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Фото: TASS/EPA/ORESTIS PANAGIOTOU
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Международный комитет Красного Креста согласился получить аккредитацию в России для работы в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом 7 октября сообщила советник главы ЛНР Анна Сорока.

«В Донбасс было доставлено 52 тыс. доз инсулина»
Представитель МККК по РФ и Белоруссии Франсиско Гарсия — о сложностях в поставках лекарств, посещении военнопленных и недопустимости обстрелов АЭС

«Международный комитет Красного Креста выразил готовность дальнейшей работы субделегации в городе Луганске», — приводят ее слова «РИА Новости».

Сорока также добавила, что международные организации, работающие в ЛНР, с пониманием отнеслись к требованию о необходимости аккредитации, а также выразили готовность получить документы в соответствии с российскими законами.

Ранее советник главы ЛНР заявляла, что международные гуманитарные миссии и организации, желающие работать в республике, должны будут получить аккредитации в МИД РФ.

5 октября руководитель оперативного направления МККК региональной делегации по РФ и Беларуси Франсиско Хавьер Сеперо Гарсия рассказал «Известиям», что с 24 февраля МККК доставил в Донбасс 52 тыс. доз инсулина для 5 тыс. страдающих диабетом. Этого количества хватит примерно на полгода.

2 сентября в организации рассказали «Известиям», что общее объединение Красного Креста появится при Межпарламентской ассамблее СНГ. Такую инициативу намерены подержать национальные общества Красного Креста и Красного Полумесяца более чем 10 стран в ходе личной встречи в Москве, которая пройдет в середине осени.

5 октября президент России Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон о принятии ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав РФ. Согласно закону, жители регионов со дня принятия в состав РФ признаются российскими гражданами, на подачу заявлений об отказе от российского гражданства им дан месяц. Приобретение гражданства при этом возможно при условии подачи заявления и принесения присяги гражданина РФ.

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