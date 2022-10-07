Реклама
Прямой эфир
Экономика
Цена нефти марки Brent превысила $96
Общество
«Победа» запустит рейсы из Москвы в Самару с 28 октября
Мир
РФ изучит возможности для самостоятельного расследования диверсии на СП
Мир
Захарова упрекнула Запад в раскручивании темы ядерного противостояния
Общество
В Петербурге отменены новогодние мероприятия
Общество
Водителя Собчак приговорили к двум годам колонии за ДТП в Сочи
Мир
В РАН назвали рациональным решение Токаева провести досрочные выборы
Мир
Российские войска пресекли попытки наступления ВСУ на трех направлениях
Авто
Правительство России утвердило изменения в ПДД для электросамокатов
Мир
Маск предложил сделать Тайвань особым административным районом Китая
Мир
На Украине вступил в силу запрет на воспроизведение российской музыки
Авто
Эксперты зафиксировали интерес к кредитам при покупке машин с пробегом

Путин и Лукашенко говорили около часа после саммита СНГ в Петербурге

0
Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко около часа общались один на один после завершения неформального саммита лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал «Пул первого».

По их данным, рабочий визит Лукашенко завершен, он выехал в аэропорт.

Неформальный саммит лидеров стран СНГ проходил 7 октября в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. Мероприятие посетили главы Белоруссии, Армении, Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана и Туркменистана.

Сообщалось, что российский лидер имел несколько отдельных бесед на ногах с зарубежными коллегами.

В ходе саммита ранее в этот день Путин подчеркивал, что страны СНГ сообща стремятся выстраивать сотрудничество в духе добрососедства, взаимной выгоды и учета интересов друг друга.

Лукашенко, в свою очередь, отмечал, что Минск и Москва подумают о том, как ответить на угрозу появления ядерного оружия в Польше.

29 сентября российский лидер указал, что геополитические противники стран СНГ готовы поставить под удар любое из этих государств, поэтому необходимо анализировать риски безопасности стран содружества. Также российский лидер добавил, что товарооборот стран СНГ растет, несмотря на давление со стороны США и их сателлитов.

Еще в декабре прошлого года Путин назвал создание СНГ оправданным шагом. Он отметил, что «сохранившиеся связи со времен СССР играют положительную роль». По его словам, Россия намерена и дальше поддерживать сложившиеся отношения со странами СНГ и в будущем.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022