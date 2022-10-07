Путин и Лукашенко говорили около часа после саммита СНГ в Петербурге

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко около часа общались один на один после завершения неформального саммита лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал «Пул первого».

По их данным, рабочий визит Лукашенко завершен, он выехал в аэропорт.

Неформальный саммит лидеров стран СНГ проходил 7 октября в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. Мероприятие посетили главы Белоруссии, Армении, Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана и Туркменистана.

Сообщалось, что российский лидер имел несколько отдельных бесед на ногах с зарубежными коллегами.

В ходе саммита ранее в этот день Путин подчеркивал, что страны СНГ сообща стремятся выстраивать сотрудничество в духе добрососедства, взаимной выгоды и учета интересов друг друга.

Лукашенко, в свою очередь, отмечал, что Минск и Москва подумают о том, как ответить на угрозу появления ядерного оружия в Польше.

29 сентября российский лидер указал, что геополитические противники стран СНГ готовы поставить под удар любое из этих государств, поэтому необходимо анализировать риски безопасности стран содружества. Также российский лидер добавил, что товарооборот стран СНГ растет, несмотря на давление со стороны США и их сателлитов.

Еще в декабре прошлого года Путин назвал создание СНГ оправданным шагом. Он отметил, что «сохранившиеся связи со времен СССР играют положительную роль». По его словам, Россия намерена и дальше поддерживать сложившиеся отношения со странами СНГ и в будущем.