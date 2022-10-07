Макрон анонсировал создание в ЕС фонда для покупки Киевом оружия напрямую

Евросоюз создаст фонд в размере €100 млн, который позволит Украине напрямую покупать оружие в Европе. Об этом президент Франции Эммануэль Макрон заявил в пятницу, 7 октября, после неформального саммита лидеров Евросоюза в Праге.

Глава государства отметил, что этот фонд позволит Украине в случае необходимости закупать у европейской промышленности оборудование, которое ей нужно для ведения боевых действий, передает RT.

Также Макрон отметил, что Франция готова продолжать поставки Украине «оборонительных вооружений» и обсуждает с Данией передачу Украине новых САУ Caesar.

Ранее, 6 октября, посла Франции Пьера Леви вызвали в МИД России для разъяснений относительно поставок французского вооружения Украине.

Ему было заявлено, что такие действия противоречат заявлениям Парижа о нацеленности на урегулирование, сообщается на сайте kp.ru.

Ранее в Донецкой Народной Республике (ДНР) сообщали, что украинские военные используют французскую артиллерию калибра 155 мм для обстрела Донецка. В частности, речь шла об установке CAESAR.

Помимо поставок самоходных гаубиц CAESAR Франция заявляла о намерении продолжать поставки оружия Киеву, в том числе тяжелого. Представитель России при ООН Василий Небензя еще в июне заявлял, что снабжение ВСУ тяжелой военной техникой — прямой путь к эскалации конфликта. По его словам, России придется отодвинуть украинские силы за пределы действия этого оружия, чтобы они «не могли достичь территории России».

Россия продолжает специальную военную операцию (СВО). Решение о ее начале было объявлено 24 февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в связи с обстрелами украинских войск. Киев ведет военные действия против жителей, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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