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Макрон призвал усилить защиту объектов инфраструктуры ЕС после ЧП на «Северных потоках»

Макрон заявил, что на «Северных потоках» была совершена организованная диверсия
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Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch
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Страны Евросоюза (ЕС) должны укрепить защиту ключевых объектов инфраструктуры в Европе после диверсий на «Северных потоках». Об этом заявил в пятницу, 7 октября, президент Франции Эммануэль Макрон по итогам саммита ЕС в Праге.

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«Расследование продолжается, но можно сказать, что речь идет об организованных диверсиях. Сложно указать источник, который за этим стоит. Мы должны усилить возможности защиты объектов инфраструктуры», — сказал Макрон, выступление которого транслировал Twitter Елисейского дворца.

Двухдневный саммит ЕС в столице Чехии завершился в пятницу. Он стал первой встречей новой неформальной организации — Европейского политического сообщества. Кроме 27 стран Евросоюза, в нем участвуют еще 17 ближних и дальних соседей.

Одной из главных тем встречи стало выстраивание отношений с Москвой на фоне энергетического кризиса.

Накануне служба государственной безопасности Швеции сообщила о завершении расследования утечек на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2». Осмотры проводились 1 и 2 октября полицией и сотрудниками спецслужб при содействии береговой охраны, вооруженных сил и полицейского управления республики.

Утечку газа обнаружили 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах — «Северном потоке» и «Северном потоке – 2». Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в тот день были зарегистрированы два мощных подводных взрыва.

Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма по факту ЧП на газопроводах.

6 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что по дипломатическим каналам Россия получала информацию, что в настоящее время ее не будут привлекать к расследованию аварий на газопроводах «Северный поток» (СП) и «Северный поток – 2» (СП-2). По его словам, такая позиция вызывает сожаление, а расследование не может быть объективным.

Ранее, 5 октября, министр обороны Великобритании Бен Уоллес высказался против участия России в расследовании ЧП на газопроводах «Северный поток». По мнению министра, любое потенциальное предложение помощи со стороны России в ходе расследования принято не будет.

Прежде о намерении создать совместную группу для расследования ЧП на «Северных потоках» заявили ФРГ, Дания и Швеция.

Работа «Северного потока» была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens после введения антироссийских санкций, но при этом трубопровод оставался заполненным газом. «Северный поток – 2», достроенный в прошлом году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен голубым топливом.

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