Норвежская Kverneland продолжит работу в Липецкой области

Норвежская компания Kverneland Group, которой владеет японский концерн Kubota, продолжит работу в Липецкой области. Об этом пишет ИА «Абирег» со ссылкой на областное правительство.

В регионе расположен завод группы по производству и сбыту сельхозтехники.

«Иностранный собственник «Квернеланда» уверяет, что планирует продолжить работу в Липецкой области. Как отметил руководитель местного производства, предприятие готово перепрофилироваться и развиваться», — говорится в сообщении.

С февраля ряд иностранных компаний приостановил деятельность в РФ или объявил об уходе с российского рынка на фоне геополитической обстановки и введенных антироссийских санкций. Однако постепенно некоторые из них сообщили о возвращении в РФ.