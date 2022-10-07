Родившаяся на Украине россиянка рассказала о трудностях воссоединения с матерью

Гражданка России рассказала «Известиям» о трудностях воссоединения с оставшейся на Украине пожилой матерью.

«Она готова была уехать еще в марте, решилась даже расстаться с огородом. Распродала вещи, должна была продать квартиру и выехать. Но ждали оформления документов, а это нужно было делать через Киев. Мы все отправили, но ответа так и не получили», — рассказала Валентина.

Теперь, по ее словам, есть возможность выехать только в сторону Польши. «Но для мамы это было бы крайне сложно: она не знает даже украинский язык», — добавила собеседница издания.

Валентина отметила, что семья мечтает воссоединиться, и она продолжает искать способы, чтобы это осуществить.

Сама Валентина родилась на Украине, после окончания школы она переехала в Москву и получила российское гражданство. Ее мать осталась в Полтаве. На фоне эскалации конфликта между странами навещать друг друга стало невозможно. Женщины поддерживают связь через мессенджеры.

Более подробно историю Валентины читайте в спецпроекте «Известий».