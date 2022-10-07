Реклама
Прямой эфир
Экономика
Цена нефти марки Brent превысила $96
Общество
«Победа» запустит рейсы из Москвы в Самару с 28 октября
Мир
РФ изучит возможности для самостоятельного расследования диверсии на СП
Мир
Захарова упрекнула Запад в раскручивании темы ядерного противостояния
Общество
В Петербурге отменены новогодние мероприятия
Общество
Водителя Собчак приговорили к двум годам колонии за ДТП в Сочи
Мир
В РАН назвали рациональным решение Токаева провести досрочные выборы
Мир
Российские войска пресекли попытки наступления ВСУ на трех направлениях
Авто
Правительство России утвердило изменения в ПДД для электросамокатов
Мир
Маск предложил сделать Тайвань особым административным районом Китая
Мир
На Украине вступил в силу запрет на воспроизведение российской музыки
Авто
Эксперты зафиксировали интерес к кредитам при покупке машин с пробегом

Участники спецпроекта «Известий» пожаловались на отсутствие связи с родственниками на Украине

0
Фото: РИА Новости
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Трое участников спецпроекта «Известий» рассказали об отсутствии связи с родственниками на Украине.

«Мобильной связи сейчас с Украиной нет. Она как-то одномоментно прекратилась два или три месяца назад: я пыталась позвонить маме, но звонок постоянно сбрасывался», — пожаловалась Валентина, жительница Москвы.

Временно недоступны: истории встреч и разлук русских и украинцев
Спецпроект «Известий» о том, как сейчас живут и общаются родственники и друзья из соседних стран

Связь с пожилой мамой, оставшейся в Полтаве, она поддерживает с помощью компьютера и мессенджеров. По словам Валентины, сигнал на Украине слабый, но все же удается обмениваться сообщениями.

Другая собеседница издания по имени Юлия, которая вместе с дочерью приехала в Москву из Северодонецка, также рассказала, что связи с родственниками практически нет. В Старобельском районе Луганской области у нее остались пожилая мама, брат с женой и дочерью.

«Раз в пару дней пробивается какая-то связь. Украинские номера телефонов заблокированы, интернет практически не ловит. У них есть одна карта для связи на всю семью, по ней на месяц дается один гигабайт интернета. Приходится экономить.

Только раз в два-три дня удается связаться, узнать, что они живы, и на этом всё», — посетовала Юлия.

Жительница Киевской области, уехавшая в Россию во время СВО, также выразила беспокойство по поводу невозможности дозвониться до соседей и друзей на Украине, при том, что некоторые из них в силу возраста не пользуются мессенджерами. «Очень бы хотелось знать, что просто они живы-здоровы, тогда от сердца отлегло бы», — призналась Ольга.

Более подробно истории героинь спецпроекта «Известий» читайте здесь.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022