Участники спецпроекта «Известий» пожаловались на отсутствие связи с родственниками на Украине

Трое участников спецпроекта «Известий» рассказали об отсутствии связи с родственниками на Украине.

«Мобильной связи сейчас с Украиной нет. Она как-то одномоментно прекратилась два или три месяца назад: я пыталась позвонить маме, но звонок постоянно сбрасывался», — пожаловалась Валентина, жительница Москвы.

Связь с пожилой мамой, оставшейся в Полтаве, она поддерживает с помощью компьютера и мессенджеров. По словам Валентины, сигнал на Украине слабый, но все же удается обмениваться сообщениями.

Другая собеседница издания по имени Юлия, которая вместе с дочерью приехала в Москву из Северодонецка, также рассказала, что связи с родственниками практически нет. В Старобельском районе Луганской области у нее остались пожилая мама, брат с женой и дочерью.

«Раз в пару дней пробивается какая-то связь. Украинские номера телефонов заблокированы, интернет практически не ловит. У них есть одна карта для связи на всю семью, по ней на месяц дается один гигабайт интернета. Приходится экономить.

Только раз в два-три дня удается связаться, узнать, что они живы, и на этом всё», — посетовала Юлия.

Жительница Киевской области, уехавшая в Россию во время СВО, также выразила беспокойство по поводу невозможности дозвониться до соседей и друзей на Украине, при том, что некоторые из них в силу возраста не пользуются мессенджерами. «Очень бы хотелось знать, что просто они живы-здоровы, тогда от сердца отлегло бы», — призналась Ольга.

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