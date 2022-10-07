Бывшая жительница Северодонецка рассказала о психологической травме дочери из-за взрывов

Бежавшая в Москву жительница Северодонецка (Луганская народная республика) поделилась с «Известиями» историей своего переезда и рассказала о связанных со взрывами страхах ее семилетней дочери.

Юлия вместе с дочерью приехала в Москву в начале марта. «Я видела, как мой ребенок переживает ситуацию, как пугается взрывов, и поняла, что надо выбираться. Мы отправились своим ходом. Тогда была еще какая-то связь. В телеграм-канале нашли людей, которые готовы были взять кого-то с собой на выезд», — поделилась она.

В Москве Юлия с дочерью оказались, имея лишь документы и запас сменной одежды. Сначала они сняли комнату в квартире, но другие жильцы были недовольны тем, что девочка просыпалась среди ночи с криками и звала мать спуститься в подвал. В итоге Юлия нашла помощь у службы «Милосердие». Спустя время она сама стала помогать другим беженцам.

По словам женщины, в Москве ее ребенок в безопасности: «У него есть крыша над головой, кусок хлеба на столе, и дочка даже почти не боится салютов». Теперь Юлия ищет возможность перевезти к себе из-под Луганска пожилую мать, с которой почти нет связи.

С историей Юлии и ее семьи можно ознакомиться в спецпроекте «Известий».