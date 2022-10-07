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Беженка с Украины рассказала о гостеприимстве российских родственников

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Гражданка Украины, потерявшая дом и приехавшая в Россию, рассказала «Известиям» о гостеприимстве родственников, приютивших ее.

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Спецпроект «Известий» о том, как сейчас живут и общаются родственники и друзья из соседних стран

Детство Ольги прошло в Екатеринбурге, после окончания университета она переехала на Украину. Со временем общение с родственниками в России становилось все более редким, однако после начала СВО оно возобновилось. «Это было очень неожиданно! Мне писали в том числе те, с кем я давно не общалась. Все за меня переживали, предлагали уехать к ним», — отметила Ольга.

«В конце марта я лишилась всего, что у меня было, дом оказался сильно поврежден, жить в нем стало нельзя. Родственники написали мне, что готовы принять. А здесь у меня никого нет, семьей я так и не обзавелась. Надеяться было не на кого, только на помощь родных», — призналась женщина.

Она рассказала, что ее приютили сестра с мужем в «небольшой однокомнатной квартире». Родственники активно ей помогали, в частности, с покупкой вещей, поскольку у Ольги практически ничего с собой не было. «Даже как-то старались меня развлечь, что-то показать в Москве. Люди, с которыми мы мало общались все последние годы, проявили себя как самые близкие, — добавила она.

После пары месяцев в Москве женщина уже побывала у другой двоюродной сестры в Казани, а теперь собирается на Урал, где у нее тоже есть родственники.

Более подробно о жизни Ольги на Украине и в России можно прочитать в спецпроекте «Известий».

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