Россиянка рассказала о вымогательстве со стороны украинских пограничников

Гражданка России, у которой осталась в Полтаве мать, сообщила об эпизоде вымогательства со стороны украинских пограничников.

Собеседница «Известий» по имени Валентина родилась на Украине, после окончания школы она переехала в Москву и получила российское гражданство. «Раз в год мама приезжала ко мне, а я в отпуск — к ней. Она обычно навещала меня после окончания огородного сезона, жила по несколько месяцев», — отметила Валентина.

Однако, продолжила она, с 2014 года начались трудности со въездом на Украину. По словам Валентины, во время очередной поездки к маме она столкнулась с откровенным вымогательством со стороны пограничников, которые стали требовать новые документы для въезда.

«Посмотрела я на всю обстановку, и больше не поехала. А мама приезжала еще несколько раз, пока можно было», — добавила женщина.

После введения ограничений в связи с пандемией коронавируса в 2020 году возможность навещать друг друга совсем исчезла. «Поезда между Россией и Украиной как отменили во время коронавируса, так и возвращать, похоже, даже не собирались. Ходили автобусы, но ездить на них, как на перекладных: нужно где-то пересаживаться. Это тяжело для пожилого человека, а маме уже восьмой десяток пошел», — рассказала Валентина.

Сейчас женщина ищет способы перевезти мать в Россию.

Об истории Валентины, мечтающей воссоединиться с матерью, можно прочитать в спецпроекте «Известий».