«Победа» запустит рейсы из Москвы в Самару с 28 октября

Авиакомпания «Победа» запустит рейсы в Самару из Москвы и Санкт-Петербурга с 28 октября 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика в пятницу, 7 октября.

«Лоукостер «Победа» (группа «Аэрофлот») на официальном сайте открыл продажу билетов на рейсы в Самару из Москвы (Внуково) и Санкт-Петербурга», — говорится в тексте сообщения.

Полеты по этим маршрутам будут выполняться ежедневно. В пресс-службе добавили, что помимо Самары в карте полетов «Победы» сейчас 32 российских города, передает агентство городских новостей «Москва».

С 28 октября авиакомпания также начнет ежедневно летать в Минск из Москвы в дополнение к выполняемому три раза в неделю рейсу в столицу Белоруссии из Санкт-Петербурга.

В конце августа лоукостер сообщил, что с ноября текущего года переведет часть своих московских рейсов из аэропорта Внуково в аэропорт Шереметьево.

Отмечалось, что около 50% полетной программы в зимнем расписании составят межрегиональные рейсы, выполняемые компанией напрямую без посадки в Москве.