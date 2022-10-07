В пятницу, 7 октября, на арене Большого московского цирка состоится боксерский турнир PRAVDA в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Главным боем вечера станет поединок между бойцами ММА Магомедом Исмаиловым и Александром Иличем.

Исмаилов уже не в первый раз сразится по правилам бокса. В конце февраля 36-летний боец, известный как «Лысый хищник», уже выступил в подобном поединке с нигерийцем Оланреваджу Дуродолой. Тогда россиянин одержал победу, несмотря на то, что многие эксперты не так высоко оценивали его шансы.

На сегодняшний день на его счету в ММА 17 побед, три поражения и одна ничья.

Его соперник — 33-летний сербский боец Илич имеет в ММА 14 побед и 5 поражений. Илич уже успел отличиться в «Бойцовском клубе РЕН ТВ», когда одержал победу над российским бойцом Александром Шлеменко. Серб победил россиянина техническим нокаутом в турнире RCC 12.

Также опубликован основной кард турнира PRAVDA: Магомед Исмаилов (Россия) — Александр Илич (Сербия); Владислав Туйнов (Россия) — Джулиан Лейн (США); Тимур Никулин (Россия) — Мубаракшо Мубаракшоев (Таджикистан); Николай Чибисов (Россия) — Расул Мирзаев (Россия).

Ранее в пятницу сообщалось, что во время взвешивания участников турнира PRAVDA боец ММА Вагаб Вагабов разбил стекляную бутылку о голову бойца Исмаилова. После взвешивания Исмаилов подошел к Вагабову и о чем-то повздорил с ним. Затем спортсмены потолкали друг друга, после чего Вагабов разбил бутылку.

Накануне Илич пообещал, что он нокаутирует Исмаилова. Тот, в свою очередь заявил, что приложит все усилия для победы в предстоящем бою и сделает «отбивную» из Илича.

Телеканал Рен ТВ покажет схватку в прямом эфире, начало — в 23:00 (мск).