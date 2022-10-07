В РАН назвали рациональным решение Токаева провести досрочные выборы

Проведение выборов президента Казахстана в ноябре 2022 года — рациональное решение со стороны действующего главы государства Касыма-Жомарта Токаева. Об этом 7 октября «Известиям» заявил ведущий научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам РАН Максим Вилисов.

Как отметил эксперт, Токаев сейчас находится «на пике популярности» из-за проводимой политики на фоне обострения украинского конфликта и санкционного давления.

«Момент политически очень благоприятный для Токаева. Казахстан столкнулся с вызовом, связанным с обострением украинского кризиса и санкционным давлением. Здесь в принципе достаточно взвешенная с точки зрения казахстанских интересов политика Токаевым проводилась», — сказал Вилисов.

При этом, по его мнению, перспективы развития социально-экономических процессов в Казахстане могут быть неблагоприятные.

«Скорее всего будет замедление экономического роста или спад на фоне всего этого. Хотя у Казахстана здесь разнонаправленная тенденция, но тем не менее проведение выборов сейчас — это означает получение голосов на пике популярности Токаева. В данном случае это (проведение выборов. — Ред.) абсолютно рациональное решение», — заключил Вилисов.

Ранее в этот день Центральная избирательная комиссия приняла документы о выдвижении Токаева кандидатом в президенты Казахстана.

1 сентября стало известно, что Токаев предложил провести досрочные президентские выборы осенью 2022 года. По мнению главы государства, необходимо сократить мандат президентского срока до одного, он будет увеличен с пяти до семи лет. Он также дополнил, что в середине 2023 года в Казахстане произойдет политическая перезагрузка всех государственных органов.

В тот же день политолог, независимый эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов объяснил причины проведения досрочных выборов в Казахстане. Дубнов высказал мнение, что таким образом действующий президент республики пытается заполучить собственную политическую легитимность.

Внеочередные выборы президента Казахстана пройдут 20 ноября. 19 ноября будет объявлено днем тишины перед голосованием.