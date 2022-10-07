Реклама
Прямой эфир
Экономика
Цена нефти марки Brent превысила $96
Общество
«Победа» запустит рейсы из Москвы в Самару с 28 октября
Мир
РФ изучит возможности для самостоятельного расследования диверсии на СП
Мир
Захарова упрекнула Запад в раскручивании темы ядерного противостояния
Общество
В Петербурге отменены новогодние мероприятия
Общество
Водителя Собчак приговорили к двум годам колонии за ДТП в Сочи
Мир
В РАН назвали рациональным решение Токаева провести досрочные выборы
Мир
Российские войска пресекли попытки наступления ВСУ на трех направлениях
Авто
Правительство России утвердило изменения в ПДД для электросамокатов
Мир
Маск предложил сделать Тайвань особым административным районом Китая
Мир
На Украине вступил в силу запрет на воспроизведение российской музыки
Авто
Эксперты зафиксировали интерес к кредитам при покупке машин с пробегом

В РАН назвали рациональным решение Токаева провести досрочные выборы

Научный сотрудник РАН Вилисов: проведение досрочных выборов в Казахстане — рациональное решение Токаева
0
Фото: РИА Новости
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Проведение выборов президента Казахстана в ноябре 2022 года — рациональное решение со стороны действующего главы государства Касыма-Жомарта Токаева. Об этом 7 октября «Известиям» заявил ведущий научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам РАН Максим Вилисов.

Как отметил эксперт, Токаев сейчас находится «на пике популярности» из-за проводимой политики на фоне обострения украинского конфликта и санкционного давления.

«Момент политически очень благоприятный для Токаева. Казахстан столкнулся с вызовом, связанным с обострением украинского кризиса и санкционным давлением. Здесь в принципе достаточно взвешенная с точки зрения казахстанских интересов политика Токаевым проводилась», — сказал Вилисов.

При этом, по его мнению, перспективы развития социально-экономических процессов в Казахстане могут быть неблагоприятные.

«Скорее всего будет замедление экономического роста или спад на фоне всего этого. Хотя у Казахстана здесь разнонаправленная тенденция, но тем не менее проведение выборов сейчас — это означает получение голосов на пике популярности Токаева. В данном случае это (проведение выборов. — Ред.) абсолютно рациональное решение», — заключил Вилисов.

Обмен трениями: к чему приведет дипобострение между РФ и Казахстаном
Ситуация накалилась из-за слов украинского посла в Астане

Ранее в этот день Центральная избирательная комиссия приняла документы о выдвижении Токаева кандидатом в президенты Казахстана.

1 сентября стало известно, что Токаев предложил провести досрочные президентские выборы осенью 2022 года. По мнению главы государства, необходимо сократить мандат президентского срока до одного, он будет увеличен с пяти до семи лет. Он также дополнил, что в середине 2023 года в Казахстане произойдет политическая перезагрузка всех государственных органов.

В тот же день политолог, независимый эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов объяснил причины проведения досрочных выборов в Казахстане. Дубнов высказал мнение, что таким образом действующий президент республики пытается заполучить собственную политическую легитимность.

Внеочередные выборы президента Казахстана пройдут 20 ноября. 19 ноября будет объявлено днем тишины перед голосованием.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022