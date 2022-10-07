Илон Маск назвал Байдена слишком старым для второго президентского срока

Предприниматель Илон Маск считает президента США Джо Байдена слишком старым, чтобы баллотироваться на второй президентский срок. Таким мнением он поделился в интервью для издания The Financial Times, опубликованном 7 октября.

По словам бизнесмена, президенту тяжело идти в ногу со временем и «оставаться в теме». Если отставать от среднего возраста населения на одно поколение — нормально, то на два уже недопустимо, считает Маск.

«Когда у вас уже есть правнуки, я не знаю, насколько легко идти в ногу с остальными? Возможно ли это вообще?» — считает предприниматель.

4 октября Джо Байден заявил о намерении баллотироваться на второй срок на выборах в 2024 году. Вероятным соперником Байдена станет экс-президент США Дональд Трамп.

1 октября колумнист The Washington Post (WP) Меган МакАрдл написала, что ухудшение состояния здоровья Байдена всё более заметно, и, в связи с этим, его переизбрание на новый срок в 2024 году находится под вопросом. По ее словам, во время кампании 2020 года Байден уже «выглядел усталым и звучал неуверенно».

Журналистка вспомнила о ряде выступлений Байдена, когда тот заговаривался или путался, «пытался подобрать слова или немного смущался». Хотя коллеги американского лидера по Демократической партии обычно объясняли его оговорки занятостью, по мнению МакАрдл, за последние 10 лет Джо Байден просто заметно постарел.

79-летний Джо Байден — самый пожилой президент в истории Америки.