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Цена нефти марки Brent превысила $96

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Цена нефти марки Brent на лондонской бирже ICE превысила $96 за баррель. Это следует из данных торгов в пятницу, 7 октября.

Осенний нефтепад: как снижение цен напугало ОПЕК
Есть все основания полагать, что цены снизились ненадолго

Соответствующее повышение произошло впервые с 5 сентября, передает RT.

Страны ОПЕК+ приняли решение о сокращении добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки на заседании министерского мониторингового комитета 5 октября, сообщает телеканал «Звезда». Как рассказал вице-премьер РФ Александр Новак, исходя из этого в 2022 году Россия добудет порядка 530 млн т нефти и газового конденсата, в 2023-м — 490 млн т.

Белый дом сообщил, что президента США Джо Байдена разочаровало «недальновидное» решение ОПЕК+ сократить добычу нефти, он намерен поддержать рынок дополнительными товарными интервенциями из стратегических резервов.

На следующий день стало известно, что Евросоюз принял восьмой пакет антироссийских санкций, который включает запрет перевозок нефти из России по морю по цене выше установленного предела с 5 декабря, нефтепродуктов — с 5 февраля 2023 года.

В этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти с ноября направлено на стабилизацию нефтяного рынка.

В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты рассматривают варианты ответа на решение ОПЕК+ сократить добычу нефти. Глава госдепартамента при этом не стал уточнять подробности относительно ответных мер, сообщает телеканал «360».

Президент России Владимир Путин 7 сентября подчеркнул, что в случае введения ограничений цен на энергоносители из РФ Западу грозит полная остановка поставок из страны.

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