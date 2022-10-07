На Украине вступил в силу запрет на воспроизведение российской музыки
Закон, запрещающий публичное воспроизведение и исполнение музыкальных произведений российских исполнителей, а также их гастроли вступил в силу на Украине, следует из информации на сайте Верховной рады.
Соответствующий документ отмечен на сайте парламента как действующий, дата вступления в силу — 7 октября 2022 года.
О том, что Верховная рада запретила российскую музыку в украинских медиа и общественном пространстве, стало известно 19 июня. Кроме того, парламент запретил импорт и распространение книг и другой издательской продукции из России.
Как уточнялось 30 мая, предусмотрены исключения для отдельных категорий артистов. Таковые предлагалось сделать для людей, сменивших гражданство с российского на украинское, а также для россиян, которые осуждают спецоперацию Москвы по защите Донбасса.
На Украине уже не первый год существует черный список российских артистов, которым запрещен въезд в страну. В этот пополняющийся перечень входят Алексей Червяков, Олег Газманов, Валерия Перфилова (известная под сценическим псевдонимом Валерия), Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина и другие. Чаще российские артисты попадают в этот список под предлогом того, что якобы «создают угрозу национальной безопасности Украины».