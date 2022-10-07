Реклама
Прямой эфир
Мир
Подаренный Лукашенко Путину трактор делают по спецзаданию
Армия
Минобороны: российские ВС пресекли атаки ВСУ на купянском и краснолиманском направлениях
Происшествия
В Энергодаре прогремел взрыв в районе ТЭС
Мир
Захарова упрекнула Запад в раскручивании темы ядерного противостояния
Общество
В Петербурге отменены новогодние мероприятия
Общество
Водителя Собчак приговорили к двум годам колонии за ДТП в Сочи
Мир
Президент Киргизии Жапаров поздравил Путина с юбилеем
Мир
Российские войска пресекли попытки наступления ВСУ на трех направлениях
Авто
Правительство России утвердило изменения в ПДД для электросамокатов
Мир
Маск предложил сделать Тайвань особым административным районом Китая
Мир
На Украине вступил в силу запрет на воспроизведение российской музыки
Общество
В Энергодаре заявили о начале регламентных работ по перезапуску энергоблоков ЗАЭС

На Украине вступил в силу запрет на воспроизведение российской музыки

0
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Закон, запрещающий публичное воспроизведение и исполнение музыкальных произведений российских исполнителей, а также их гастроли вступил в силу на Украине, следует из информации на сайте Верховной рады.

«Люди не боятся ехать в Россию, но за выступление у нас их могут бойкотировать»
Музыкант Игорь Бутман — об отказах зарубежных коллег от выступлений в РФ, поиске талантов, босса-нове в Бразилии и музыкальном Донецке

Соответствующий документ отмечен на сайте парламента как действующий, дата вступления в силу — 7 октября 2022 года.

О том, что Верховная рада запретила российскую музыку в украинских медиа и общественном пространстве, стало известно 19 июня. Кроме того, парламент запретил импорт и распространение книг и другой издательской продукции из России.

Как уточнялось 30 мая, предусмотрены исключения для отдельных категорий артистов. Таковые предлагалось сделать для людей, сменивших гражданство с российского на украинское, а также для россиян, которые осуждают спецоперацию Москвы по защите Донбасса.

На Украине уже не первый год существует черный список российских артистов, которым запрещен въезд в страну. В этот пополняющийся перечень входят Алексей Червяков, Олег Газманов, Валерия Перфилова (известная под сценическим псевдонимом Валерия), Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина и другие. Чаще российские артисты попадают в этот список под предлогом того, что якобы «создают угрозу национальной безопасности Украины».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022