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РФ изучит возможности для самостоятельного расследования диверсии на СП

Посол РФ в Копенгагене Барбин: Россия должна иметь доступ к месту диверсии на «Северных потоках»
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Фото: REUTERS/Danish Defence Command
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Россия изучит возможность проведения самостоятельного расследования диверсии на обеих газопроводах «Северный поток» на месте происшествия. Об этом заявил 7 октября посол РФ в Копенгагене Владимир Барбин.

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Как отметил дипломат, нежелание датских властей привлекать представителей российской стороны к расследованию, которое проводит Дания, говорит о его исключительно политических мотивах, что подрывает достоверность будущих результатов расследования.

«Россия не исключает возможности ремонта газопроводов, однако решение об этом может быть принято после осмотра места происшествия и оценки масштабов причиненных газопроводам повреждений», — уточнил Барбин в интервью Датскому радио.

Посол также напомнил, что в диверсии против газопроводов Россия выступает как наиболее пострадавшая сторона, так как их собственником является компания «Газпром».

«Ее имуществу нанесен значительный ущерб. Диверсия против газопроводов — это также удар по перспективам использования этих магистралей для поставок российского газа в Европу и сохранения энергетического взаимодействия между Европой и Россией», — пояснил Барбин.

Ранее, 5 октября, министр обороны Великобритании Бен Уоллес высказался против участия России в расследовании ЧП на газопроводах «Северный поток». По мнению министра, любое потенциальное предложение помощи со стороны России в ходе расследования принято не будет.

6 октября замглавы российского МИД Сергей Вершинин сообщил, что Москва настаивает на проведении международного расследования причин взрывов на «Северных потоках». Тогда же пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что по дипломатическим каналам Россия получала информацию, что в настоящее время ее не будут привлекать к расследованию аварий на газопроводах «Северный поток» (СП) и «Северный поток – 2» (СП-2). По его словам, такая позиция вызывает сожаление, а расследование не может быть объективным.

Утечка была обнаружена 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах — СП и СП-2. Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в тот день были зарегистрированы два мощных подводных взрыва.

Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон, ссылаясь на прозвучавшие в феврале слова президента США Джо Байдена о том, что США «покончат» с СП-2 в случае, если Россия «вторгнется на Украину», предположил, что за инцидентом может стоять Вашингтон.

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