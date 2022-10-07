Водителя Собчак приговорили к двум годам колонии за ДТП в Сочи

Водителя автомобиля, в котором находилась телеведущая Ксения Собчак, приговорили к двум годам колонии за ДТП в Сочи. Об этом в пятницу, 7 октября, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

«Адлерским районным судом города Сочи окончено рассмотрение уголовного дела, возбужденного в отношении Олега Цоя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ. Рассмотрев материалы дела, суд признал подсудимого виновным, с учетом всех обязательств ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года с отбыванием наказания в колонии-поселении», — говорится в сообщении.

Помимо этого, суд лишил его права сроком на три года заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Приговор в законную силу не вступил.

Авария с участием машины, в которой находилась Собчак, произошла 9 октября 2021 года. Водитель арендованного Mercedes выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с автомобилем Volkswagen, который в результате удара отлетел в микроавтобус.

В результате аварии погибла пассажирка Volkswagen, водитель и другая пассажирка получили травмы. Водитель Mercedes Цой признал вину. Ему предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК («Нарушение правил дорожного движения, по неосторожности повлекшее смерть человека»).

Телеведущая стала свидетелем по данному делу и дала показания следователям.Предварительное расследование уголовного дела о ДТП было завершено в декабре прошлого года, затем материалы передали в прокуратуру.