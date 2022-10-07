В селе Новый Рычан в Астраханской области сгорел садовый дом. Об этом в пятницу, 7 октября, пишет «Астрахань-24» со ссылкой на региональное управление МЧС.

Инцидент произошел накануне, 6 октября, в 12.59 на улице Виноградная, 29. Загорелся дом и вещи. Площадь пожара составила 42 кв. м.

С огнем удалось справиться через 39 минут. От МЧС работали две единицы техники и шесть человек, от добровольной пожарной дружины—– два человека.

В результате инцидента никто не пострадал. По предварительной информации, пожар возник из-за аварийного режима работы в электросетях.

В Калужской области 5 октября тело мужчины обнаружили после ликвидации пожара в сараях-самостроях. Огонь уничтожил два строения. По предварительным данным, причиной возгорания стала неосторожность при курении.