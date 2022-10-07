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Экономисты объяснили укрепление международных валют по отношению к рублю

Экономист Безсмертная: снижение курса рубля к доллару и евро отчасти происходит, потому что сработал эффект «низкой базы»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Отчасти снижение курса рубля по отношению к доллару и евро происходит, потому что сработал эффект «низкой базы», рассказала «Известиям» 7 октября декан факультета экономики и бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Екатерина Безсмертная.

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Эксперт отметила, что 30 сентября рынок активно реагировал на ожидания введения новых антироссийских санкций: впервые с 21 июля этого года доллар торговался ниже 56 рублей, евро преодолел минимум, который наблюдался в октябре 2014 года.

Участники рынка активно продавали валюты «недружественных стран», опасаясь рестрикций в отношении Национального клирингового центра (НКЦ), которые могли бы привести к остановке биржевых торгов валютой, расширению курсовых спредов, повышению волатильности курсов, уточнила Безсмертная.

«Вдобавок к этому бегство из «токсичных» валют провоцировало и усиление геополитической напряженности в ожидании подписания договоров о вхождении новых территорий в состав Российской Федерации», — добавила она.

Подробности нового пакета санкций Евросоюза в отношении стали известны 6 октября.

«Санкции в отношении НКЦ не были введены, и это позволило рынку «отыграть» падение, наблюдавшееся в конце прошлой недели», — подчеркнула экономист.

При этом, по ее словам, реализация очередного пакета рестрикций со временем приведет к сокращению профицита торгового баланса России. Она обратила внимание на то, что именно соотношение между экспортом и импортом определяет в последние месяцы динамику курса рубля.

«Новые санкции, в частности, включают в себя установление верхнего предела цен на российскую нефть и нефтепродукты, транспортируемые морским путем в третьи страны, запрет на импорт ряда товаров из России. И это, безусловно, фактор, провоцирующий ослабление рубля», — сказала Безсмертная.

В то же время главный макроэкономист УК «Ингосстрах-Инвестиции» Антон Прокудин подчеркнул, что, кроме риска отключения НКЦ от расчетов в долларах США и евро из-за санкций, за прошедшую неделю ушел в прошлое налоговый период.

«В конце сентября именно эти факторы сильно давили на валютный курс на бирже. Курсы в операционных кассах (обменниках) не реагировали на эти события, так как реальный валютный рынок не имеет отношения к проблемам НКЦ и наблюдался ажиотажный спрос на наличную валюту», —сказал он.

Экономист отметил, что в настоящее время курсы в обменниках снизились из-за спада ажиотажа от уезжающих россиян, а на бирже — подросли из-за ухода этих факторов.

«В конце каждого месяца опять будет налоговый период. И риск введения санкций на НКЦ также не исчез, поэтому все может повториться», — заключил Прокудин.

Ранее утром в этот день сообщалось, что, согласно данным торгов Московской биржи, курс евро в ходе торгов превысил 60 рублей впервые с 22 сентября, доллара достиг 61,31 рубля.

Главный аналитик «Банки.ру» Богдан Зварич 7 октября выразил мнение, что доллар может укрепиться до 65 рублей в течение полутора недель.

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