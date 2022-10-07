В Калуге прочистили 90 ливневок

В Калуге от листвы и грязи очистили 90 ливневок. Об этом в пятницу, 7 октября, на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил городской голова Дмитрий Денисов.

Он также рассказал, что в сентябре муниципальное предприятие «Калугаспецавтодор» обследовало более 2,3 тыс. метров трубопроводов и 125 смотровых колодцев, многие из которых пришлось буквально извлекать из земли.

Работа по прочистке ливневок будет продолжена, уточняет газета «Весть».

Ранее, 28 сентября, сообщалось, что в Ноябрьске (Ямало-Ненецкий автономный округ) завершили самый масштабный в истории города ремонт трубопроводов. Замена сетей выполнена в двух микрорайонах.