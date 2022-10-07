В парке Победы в Орле высадили новые деревья

В Орловском парке Победы высадили новые деревья. Об этом со ссылкой на городской энергосбыт пишет в пятницу, 7 октября, InfoOrel.ru.

Таким образом сотрудники энергосбыта поддержали акцию «Сохраним лес». ​​На аллее Славы парка высадили 8 лип и 12 кленов. Новые деревья заменили старые, которые не пережили холодную погоду.

Всероссийская акция «Сохраним лес» проводится в рамках национального проекта «Экология».

В середине сентября сообщалось о массовой вырубке деревьев на улице Ленинградской в центре Петрозаводска. Речь идет об ослабленных тополях, которые считались аварийными. На их месте планируется высадка берез.