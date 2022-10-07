Синоптик рассказал о поднявшемся уровне воды в Неве

В Санкт-Петербурге в реке Неве ночью уровень воды поднялся до 99 см. Об этом сообщил в пятницу, 7 октября, главный городской синоптик Александр Колесов в своем Telegram-канале.

Вода до такого уровня поднялась у гидропоста Горный институт.

«В целом все по прогнозу. Ветер в период прохождения холодного атмосферного фронта усиливался в Санкт-Петербурге до 15 м/с, на акватории Невской губы (Кронштадт, Лисий Нос) до 18 м/с», — рассказал Колесов.

Он добавил, что влияние циклона должно закончиться в пятницу, но следом придет еще один циклон.

Как уточняет ИА FlashNord, днем 8 и 9 октября в городе дождей почти не будет. Ветер ожидается умеренный, температура воздуха — до 15 градусов тепла.