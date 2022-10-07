Дом Чайковского на улице Маяковского отреставрируют в Петербурге

В Санкт-Петербурге отреставрируют Дом Чайковского на улице Маяковского. Об этом в пятницу, 7 октября, пишет 78.ru со ссылкой на Государственную административно-техничекую инспекцию города.

В скором времени будут установлены ограждения, строительные леса и размещены строительные площадки. Работы хотят закончить к 13 октября 2024 года.

Дом был построен в 1906 году.

«К 1909 году здание приняло облик и название, в котором сохранилось до наших дней — «Доходный дом Николая Васильевича Чайковского», — рассказали в инспекции.

Николай Чайковский был капитаном I ранга и крупным чином морского министерства. Он владел несколькими доходными домами.