МЧС предупредило о сильном ветре в Крыму в субботу

В субботу, 8 октября, в Крыму ожидается сильный ветер с порывами до 22 м/с. Об этом в пятницу, 7 октября, пишет ИА «Крыминформ» со ссылкой на региональное управление МЧС.

«8 октября в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра 17-22 метра в секунду», — заявили в ведомстве.

Граждан призвали быть осторожными на улице — следует избегать дорожных знаков, деревьев, рекламных конструкций. В море из-за возможного шторма рекомендуется не выходить.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил о наступлении в Москве периода под названием «золотая осень». По его словам, такая погода продлится в столичном регионе три дня — температура воздуха будет держаться в районе +13...+15 градусов.