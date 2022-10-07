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Минобороны: российские ВС пресекли атаки ВСУ на купянском и краснолиманском направлениях
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Минобороны: российские ВС пресекли атаки ВСУ на купянском и краснолиманском направлениях

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Российские войска пресекли атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском и краснолиманском направлениях. Об этом 7 октября заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, на купянском направлении ВСУ силами двух усиленных батальонов предприняли неудачную попытку наступательных действий на направлениях Першотравневое, Кисловка, Табаевка и Берестовое.

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«Активными действиями российских войск все атаки ВСУ отражены. Уничтожено более 80 военнослужащих украинских вооруженных сил, пять танков, четыре боевые машины пехоты, десять единиц автомобильной техники, а также германская самоходно-артиллерийская установка с высокоточными боеприпасами», — сказал Конашенков.

На краснолиманском направлении при попытке форсирования подразделениями ВСУ реки Жеребец российские войска уничтожили свыше 30 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, пять бронированных машин и пять пикапов, уточнил официальный представитель Минобороны РФ.

«Наступательные действия противника на данном направлении пресечены», — заключил он.

Ранее в этот день врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что ситуация на краснолиманском направлении остается самой сложной. По его словам, сейчас линия обороны выстраивается в районе Кременной.

Накануне председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что ВСУ стянули в Запорожскую область большое число оружия и людей.

За день до этого Пушилин сообщил, что украинские войска в Артемовске (Бахмуте) отступают. Возможности удерживать ранее занимаемые позиции у них нет, подчеркнул он.

В последние дни власти Украины заявляли о возвращении под контроль ВСУ ряда населенных пунктов в Херсонской области.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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