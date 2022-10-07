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СК завершил расследование по делу напавшего на детей в казанской школе

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Следственный комитет (СК) РФ 7 октября завершил расследование уголовного дела в отношении открывшего стрельбу в казанской школе Ильназа Галявиева.

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«Согласно материалам уголовного дела, причиной трагических событий явилось стремление Галявиева подражать действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур, сведения о которых он почерпнул из сети Интернет, скопировав их поведение при нападении», — говорится в Telegram-канале ведомства.

В соответствии с заключением комплексной психолого-психиатрической экспертизы напавший на школу признан вменяемым и подлежащим уголовной ответственности.

«Вину Галявиев признал в полном объеме, в содеянном раскаялся. Уголовное дело передано для решения вопроса о направлении в суд», — добавили в СК.

Трагедия в казанской школе произошла 11 мая 2021 года. 19-летний Галявиев открыл огонь в здании гимназии № 175. В результате стрельбы погибли девять человек, семь из них — дети. Всего пострадали 23 человека, 20 из них — несовершеннолетние. Злоумышленника задержали сотрудники ФСБ.

8 июля 2021 года был арестован гендиректор ООО «Ваша безопасность» Сергей Иванов. Он стал фигурантом уголовного дела из-за того, что в день атаки на школу в учебном заведении не сработал магнитный замок на двери и вооруженный подросток смог проникнуть в здание.

16 ноября 2021 года Галявиев прошел экспертизу в психиатрической больнице Санкт-Петербурга и был признан вменяемым. Первую экспертизу Галявиева в июле провел Научный центр имени Сербского. Она показала, что в момент совершения массового убийства молодой человек был невменяем, однако психолого-психиатрическая экспертиза, проведенная в Санкт-Петербурге, показала обратное.

10 декабря СК РФ сообщил, что юноше предъявлено окончательное обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 223.1, ч. 1 ст. 222.1, ч. 2 ст. 167 УК РФ («Убийство и покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенные общеопасным способом»; «Изготовление и хранение взрывчатых веществ и взрывного устройства»; «Умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества»).

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