Армия Белоруссии получит комплексы «Искандер» и ЗРК С-400

Вооруженные силы Белоруссии получат в свое распоряжение оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» и зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400. Об этом 7 октября сообщила пресс-служба минобороны Белоруссии в Telegram-канале.

«Министр обороны анонсировал поступление в войска ряда новинок - это ракетные комплексы «Искандер», системы ПВО С-400, а в октябре состоится презентация боевых беспилотных комплексов», — отметили в пресс-службе со со ссылкой на главу ведомства Виктора Хренина.

25 июня президент России Владимир Путин во время встречи с президентом Белорусии Александром Лукашенко заявил о том, что Москва передаст Минску комплексы «Искандер-М». До этого, 19 мая Лукашенко сообщил о том, что Белоруссия приобрела у российской стороны «нужное количество» зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф» и «Искандер» для вооружения белорусской армии. Политик отметил, что это оружие может нанести колоссальный ущерб противнику.

ОТРК «Искандер» — это высокоточное оружие, дальность стрельбы которого доходит до 500 км. Боевая часть ракеты «Искандера» может уничтожить почти любую цель: командные пункты противника, колонны техники, комплексы противовоздушной обороны.

В арсенале ОТРК как баллистические, так и крылатые ракеты, которые на подлете к цели ставят ложные электронные помехи и являются практически неуязвимыми для систем ПВО противника. Крылатая ракета может идти на сверхнизких высотах и огибать рельеф местности, засечь ее невозможно.

С-400 «Триумф» — российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Предназначена для поражения средств воздушного нападения, разведки и любых других воздушных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.