Повторный аукцион на строительство школы за 1,2 млрд объявили в Омске

В Омске объявили повторный аукцион на строительство новой школы стоимостью 1,2 млрд рублей. Об этом 7 октября сообщает ИА «ОМСКРЕГИОН».

Школу планируется возвести в микрорайоне «Серебряный берег». Максимальная стоимость контракта с подрядчиком оценивается в 1,217 млрд рублей. Сам аукцион состоится 20 октября.

Под строительство выбран участок недалеко от дома № 105к1 по улице Красный Путь. Согласно проекту, площадь здания школы составит 26 тыс. кв. м, учреждение рассчитано на 1,1 тыс. учеников. Средства на реализацию проекта выделяются в рамках нацпроекта «Образование».

Как уточняет агентство, первый аукцион по поиску подрядчика прошел в сентябре. Его признали несостоявшимся из-за отсутствия заявок.