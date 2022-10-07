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Новый флюорограф поступил в горбольницу Ижевска

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В клиническую больницу № 6 города Ижевска (Удмуртия) поступил новый отечественный флюорограф. Об этом сообщила вице-премьер республиканского правительства Эльвира Пинчук.

Оборудование установили во втором больничном комплексе ГКБ. Как отметила Пинчук, преимуществами флюорографа является высокое качество изображения, минимальная радиационная нагрузка, высокая скорость обработки данных.

Перед установкой аппарата в кабинете сделали косметический ремонт, уточняет Udm-info.ru. Сейчас сотрудники отделения лучевой терапии проходят обучение для работы на новом оборудовании.

В сентябре сообщалось, что в городе Ижевске открылся первый в Удмуртии центр ядерной медицины для онкобольных. Медучреждение расположено на улице Труда. В нем будут проводить обследование пациентов с онкологическими заболеваниями с помощью позитронно-эмиссионной томографии.

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