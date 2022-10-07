Мужчину задержали за вылов щук сетью в Нижегородской области

В Нижегородской области за незаконную ловлю рыбы сетью задержали мужчину. Об этом сообщает Московское-Окское территориальное управление Росрыболовства.

Браконьера обнаружили во время обследования акватории Чебоксарского водохранилища. На моторной лодке мужчина при помощи рыболовной сети длиной около 60 м ловил рыбу.

Как уточняет ИА «НьюсНН», из лодки были изъяты 11 щук и три окуня. Ущерб, причиненный водным ресурсам, оценивается в 10,9 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по ст. 256 УК РФ. Нижегородцу грозит до двух лет лишения свободы или штраф в размере до 500 тыс. рублей.

5 октября сообщалось, что у охранной зоны Дальневосточного морского заповедника задержали браконьеров, которые незаконно добыли 4216 особей живого трепанга. Нарушители пытались скрыться на катере, но их удалось остановить. На борту оказалось четыре человека, включая водолазов.