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Эксперт назвал реальным сценарий слежки через Wi-Fi в торговых центрах

Эксперт Добрынин назвал реальным сценарий слежки за россиянами через Wi-Fi в торговых центрах
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Сценарий сбора информации о посетителях торговых центров через Wi-Fi технически является реальным, причем владелец ТЦ может даже не подозревать об этом. Об этом «Известиям» рассказал эксперт Центра продуктов Dozor «РТК-Солар» Руслан Добрынин.

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О риске слежки за покупателями 7 октября предупредил управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко. В беседе с «Газетой.Ru» он пояснил, что через Wi-Fi могут собираться данные о посетителях ТЦ, а затем использоваться в рекламных целях.

Добрынин согласился с возможностью такого сценария, при этом отметил, что сбор информации может происходить без ведома владельца ТЦ.

​«Насколько это распространенная практика, — вопрос либо к правоохранителям, либо к маркетинговым и IT-службам торговых центров: теоретически сбор данных возможен, собираются ли они на самом деле, сказать сложно. В целом же если данные посетителей где-то собирают, значит, и их утечка возможна: никто не знает, как они хранятся, обеспечивается ли их безопасность», — подчеркнул он.

По словам специалиста, торговые центры не могут собирать данные пользователей без их прямого согласия. Получить это согласие торговые точки могут, например, при подключении устройства к сети Wi-Fi: оно происходит только после того, как пользователь установил галочку на пункте «согласен на обработку персональных данных».

«Именно в согласии на обработку должно быть указано, как именно ТЦ будет использовать персональные данные. Именно поэтому каждое событие сбора персональных данных торговыми центрами в разрезе легитимности нужно рассматривать отдельно: было ли согласие человека на обработку данных, и если да, то корректно ли оно было оформлено», — резюмировал Добрынин.

Ранее в пятницу профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов сообщил, что за утечку или разглашение персональных данных можно получить компенсацию. В этом случае у человека есть право обратиться за компенсацией к оператору персональных данных, допустившему разглашение информации. Речь идет о возмещении убытков или компенсации морального вреда в судебном порядке.

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