Названы причины снижения российского рынка акций

Одна из очевидных причин снижения российского рынка акций — принятие восьмого пакета антироссийских санкций Евросоюзом накануне вечером, сообщил «Известиям» 7 октября портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин.

«В числе наиболее важных ограничений — согласовано введение потолка на российскую нефть, поставляемую морем в третьи страны. Однако сам механизм потолка и детали должны быть утверждены только к 5 декабря», — напомнил он.

Второй важной частью пакета антироссийских рестрикций он назвал расширение ограничений на импорт российской стальной продукции.

«Также сегодня последний день торговли «Газпрома» с дивидендом 51 рубль/акция, то есть в понедельник нас ждет техническое падение акции почти на 25%, что, конечно, тоже может вызывать определенное сомнение относительно того, как на этом фоне будет выглядеть остальной рынок», — добавил Скрябин.

К 15:23 индекс Мосбиржи терял 1,59%, РТС — 1,8%. Позже, к 15:55, индекс Мосбиржи составил -1,91%, РТС терял 2,89%.

12 сентября в беседе с «Известиями» руководитель отдела анализа группы «Финам» Наталья Малых рассказала, что прогноз по индексу Мосбиржи до конца года — 2750–2850 пунктов. В БКС в то же время выразили мнение, что стоит ориентироваться на максимумы апреля — близ 2800. К концу 2022-го на динамику рынка акций будут влиять факторы инфляции, цен на углеводороды и металлы.