Вручение кинопремии «Ника» перенесли на год

Церемония вручения национальной кинематографической премии «Ника» в 2022 году не состоится. Об этом сообщили в пресс-службе кинопремии в пятницу, 7 октября.

«Вручение «Ники» в этом году не состоится. В следующем году соискатели будут за два года», — заявили в пресс-службе агентству городских новостей «Москва».

Ранее премию «Ника» уже переносили из-за коронавирусных ограничений. В апреле 2021 года награды вручали сразу за два года. В этом году организаторы сначала перенесли церемонию с апреля на осень, но в настоящее время ее перенесли на год, пишет «Ридус».

28 февраля шесть картин, среди которых «Иван Денисович» Глеба Панфилова, «Разжимая кулаки» Киры Коваленко и «Медея» Александра Зельдовича, были номинированы на премию «Ника» в категории «Лучший игровой фильм».

В номинации «Лучший режиссер» фигурируют Кира Коваленко, Александр Зельдович, Наташа Меркулова? Алексей Чупов и Вадим Перельман. В актерских номинациях представлены Юра Борисов («Капитан Волконогов бежал»), Мераб Нинидзе («Дело»), Павел Деревянко («Подельники»), Филипп Янковский («Иван Денисович»), Милана Агузарова («Разжимая кулаки»), Тинатин Далакишвили («Медея») и Ксения Раппопорт («Мама, я дома»).