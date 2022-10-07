Минобороны сообщило о потерях ВСУ на николаево-криворожском направлении
Украинские войска за сутки потеряли более 300 военных на николаево-криворожском направлении. Об этом в пятницу, 7 октября, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Всего на николаево-криворожском направлении за сутки уничтожено более 300 украинских военнослужащих, семь танков, 13 боевых бронированных машин и 17 автомобилей», — сказал он на брифинге.
Конашенков добавил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались организовать наступление на населенные пункты Пятихатки, Садок, Ищенка, Безыменное Херсонской области, а также Терновые Поды Николаевской области. Киев задействовал силы до пяти батальонных тактических групп, но российским войскам удалось отразить все атаки ВСУ и иностранных наемников.
«Противник отброшен на исходные позиции», — уточнил представитель Минобороны.
В ходе боевых действий в районе населенного пункта Пятихатка Херсонской области также была разгромлена ротная тактическая группа 60-й пехотной бригады ВСУ.
Ранее в пятницу сообщалось, что российские войска пресекли попытки наступления ВСУ сразу на трех направлениях. На купянском направлении ВС РФ уничтожили более 80 солдат, пять танков, четыре боевые машины пехоты, десять машин, а также германскую самоходно-артиллерийскую установку.
В то же время на краснолиманском направлении российские войска уничтожили более 30 украинских солдат при попытке форсирования солдатами ВСУ реки Жеребец.
5 октября в Минобороны рассказали о ликвидации до 70 украинских военных в результате огневого поражения позиций 54-й механизированной, 80-й десантно-штурмовой и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка, Спорное и Яковлевка на лисичанском направлении.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.
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