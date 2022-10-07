Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин объявил об участии в первом в истории саммите РФ–Центральная Азия в Астане
Общество
Совладельца «Зимней вишни» осудили на восемь лет за дачу взятки
Интернет
Первый iPhone с разъемом USB-C выйдет в 2025 году
Мир
Лукашенко заявил об ответе Минска и Москвы на угрозу ядерного оружия в Польше
Общество
Стремоусов заявил о контроле наемниками села Великая Александровка под Херсоном
Общество
Путин наградил главу Минсельхоза Херсонской области Ковалева орденом Мужества посмертно
Мир
Президент Киргизии Жапаров поздравил Путина с юбилеем
Мир
Российские войска пресекли попытки наступления ВСУ на трех направлениях
Авто
Правительство России утвердило изменения в ПДД для электросамокатов
Армия
Герой России Мурадов назначен командующим ВВО
Туризм
Шри-Ланка заявила о готовности выдавать банковские карты российским туристам
Общество
В Энергодаре заявили о начале регламентных работ по перезапуску энергоблоков ЗАЭС
Сюжет:

Минобороны сообщило о потерях ВСУ на николаево-криворожском направлении

Минобороны: ВСУ потеряли более 300 военных на николаево-криворожском направлении
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинские войска за сутки потеряли более 300 военных на николаево-криворожском направлении. Об этом в пятницу, 7 октября, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Всего на николаево-криворожском направлении за сутки уничтожено более 300 украинских военнослужащих, семь танков, 13 боевых бронированных машин и 17 автомобилей», — сказал он на брифинге.

Всегда на страже: военный потенциал России в интересных деталях
Спецпроект «Известий» о роли армии в российской истории

Конашенков добавил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались организовать наступление на населенные пункты Пятихатки, Садок, Ищенка, Безыменное Херсонской области, а также Терновые Поды Николаевской области. Киев задействовал силы до пяти батальонных тактических групп, но российским войскам удалось отразить все атаки ВСУ и иностранных наемников.

«Противник отброшен на исходные позиции», — уточнил представитель Минобороны.

В ходе боевых действий в районе населенного пункта Пятихатка Херсонской области также была разгромлена ротная тактическая группа 60-й пехотной бригады ВСУ.

Ранее в пятницу сообщалось, что российские войска пресекли попытки наступления ВСУ сразу на трех направлениях. На купянском направлении ВС РФ уничтожили более 80 солдат, пять танков, четыре боевые машины пехоты, десять машин, а также германскую самоходно-артиллерийскую установку.

В то же время на краснолиманском направлении российские войска уничтожили более 30 украинских солдат при попытке форсирования солдатами ВСУ реки Жеребец.

5 октября в Минобороны рассказали о ликвидации до 70 украинских военных в результате огневого поражения позиций 54-й механизированной, 80-й десантно-штурмовой и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка, Спорное и Яковлевка на лисичанском направлении.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022